La Déviation, le vendredi 19 novembre à 19:00

**SEREIN** est une pièce chorégraphique et musicale pour deux, la musique est jouée en live (percussions, techno, transe, drones bouclés de chants et d’harmonicas). Les gestes sont des indices, des signes ou des trucs physiques ; toute ressemblance avec des végétaux, des animaux, des humains ou des êtres fictionnels ne serait pas non plus complètement accidentelle. Ça a à voir avec des rapports de dettes, de choses à faire pour remettre les comptes à plat. On espère qu’au bout du rituel, on repartira l’assiette propre. C’est bien évidemment, une chose qui se faisait il y a six mille ans, et dans six mille ans, à mille cinq cent dans une plaine (hommes et bêtes comprises), mais c’est en même temps beaucoup plus près des meubles. La recherche a été activée par l’envie d’observer les relations non-littérales entre danse et musique, nous avons créé des listes de rapports entre mouvements et rythmes. Notre intérêt s’est aussi porté sur la polysémie des formes corporelles, sur des jeux d’investissements et de désinvestissements. Nous nous sommes mis en situation de récolteurs, on marchait beaucoup dehors, on a fini par trouver une manière de faire grossir un lexique. Tout ça s’est d’abord fait à deux sur deux années de recherche puis à quatre sur une année, avec les interprètes, qui ont permis de stabiliser un peu la partition, l’assemblage de SEREIN. Distribution : Chorégraphie, composition musicale et scénographie : Rémi Blanes et Mathilde Papin. Interprétation : Daphné Achermann et Arthur Amard. Administration : Joanna Lenoir. Lumière : Théo Tisseuil. Co-production : Les compagnons Butineurs. Accueil en résidence : Honolulu à Nantes, Le Centre d’Art de la Métive, Le Ring- Scène périphérique Toulouse, La Déviation à Marseille, CDCN-La Place de la danse, IPN-Toulouse, Les Ateliers Jeanne Laurent-St Étienne, La Magnanerie de St Laurent du Pape. **Élucubrations** est une performance qui explore la question de la généalogie en dialogue avec les notions de temps et d’agencement. Par un jeu de fabulation entre fictions et vérités, les performeuses déploient des formes, des gestes, des objets, des récits, convoquent la présence des fantômes de leurs histoires, et créent des espaces-corps à habiter sur scène. De ces élucubrations de la matière, des communs se tissent, rassemblements toujours ouverts, trame d’événements où s’agencent des présences au croisement des lignes. Durée : 30 min Interprétation et Chorégraphie : Francisca Crisóstomo López et Eva Baudry Regard extérieur : Mathilde Papin Création sonore : Raphaële Dupire Création lumière : Camille Mauplot Aide aux costume : Leo Peralta Soutien à la création : La Déviation, KLAP Maison pour la danse, Pôle 164, Festival de Marseille, Honolulu, 783 Lien teaser : [https://vimeo.com/547450995](https://vimeo.com/547450995)

La Déviation 210 chemin de la nerthe 13016 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T23:00:00