Repas chasseur dansant Séreilhac, dimanche 28 janvier 2024.

Séreilhac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 12:00:00

fin : 2024-01-28 17:00:00

Repas dansant organisé par l’ACCA de Séreilhac dans la salle des fêtes de Maison Neuve.

Au menu, seront proposés: un apéritif, une soupe de légumes, une terrine de chevreuil, un civet de sangler et son gratin dauphinois, salade et fromage, dessert et café.

Les vins ne sont pas compris.

Réservations avant le 22 janvier.

Repas dansant organisé par l’ACCA de Séreilhac dans la salle des fêtes de Maison Neuve.

Au menu, seront proposés: un apéritif, une soupe de légumes, une terrine de chevreuil, un civet de sangler et son gratin dauphinois, salade et fromage, dessert et café.

Les vins ne sont pas compris.

Réservations avant le 22 janvier.

EUR.

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Val de Vienne