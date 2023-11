Repas et animations au profit du Téléthon – Séreilhac Séreilhac, 9 décembre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Repas avec animation musicale (musette) organisé dans le restaurant scolaire au profit du Téléthon.

Rendez-vous à 19h pour un repas tartiflette qui sera précédée d’un kir avec ses toats, d’une soupe et d’une assiette de charcuterie, puis tartiflette et salade, glace en dessert.

A 21h, diffusion sur grand écran des sketchs des « Chevaliers du Fiel » issus du spectacle « Noël dans le Jura ».

Réservations de vos places avant le 30 novembre auprès de la mairie.

Une urne sera à votre disposition pour tous vos dons..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:30:00. EUR.

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meal with musical entertainment (musette) organized in the school restaurant in aid of the Telethon.

Join us at 7pm for a tartiflette meal, preceded by a kir with toats, soup and charcuterie, followed by tartiflette and salad, and ice cream for dessert.

At 9pm, « Chevaliers du Fiel » sketches from the show « Noël dans le Jura » will be shown on the big screen.

Tickets must be reserved by November 30 at the town hall.

An urn will be available for donations.

Comida con animación musical (musette) organizada en el restaurante de la escuela a beneficio del Teletón.

A las 19.00 h, comida a base de tartiflette, precedida de un kir con tostadas, sopa y un plato de embutidos, seguido de tartiflette y ensalada, y helado de postre.

A las 21:00, se proyectarán en pantalla grande los sketches de los « Chevaliers du Fiel » de su espectáculo « Noël dans le Jura ».

Las entradas deben reservarse antes del 30 de noviembre en el Ayuntamiento.

Habrá una urna disponible para donativos.

Essen mit musikalischer Unterhaltung (Musette), das im Schulrestaurant zugunsten des Telethon organisiert wird.

Treffpunkt um 19 Uhr für ein Tartiflette-Essen, dem ein Kir mit Toast, eine Suppe und ein Wurstteller vorausgehen, dann Tartiflette und Salat, Eis zum Nachtisch.

Um 21 Uhr werden auf einer Großleinwand Sketche der « Chevaliers du Fiel » aus der Show « Noël dans le Jura » gezeigt.

Reservieren Sie Ihre Plätze vor dem 30. November im Rathaus.

Für Spenden steht Ihnen eine Urne zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Val de Vienne