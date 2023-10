Vide ta chambre des Petites Canailles Séreilhac, 3 décembre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

L’Association des Parents d’Elèves de Séreilhac organise un vide ta chambre dans le gymnase de l’école de la commune.

Venez chiner sur les stands où aura lieu la vente de matériel de puériculture, vêtements pour enfants, jouets, et bien d’autres objets !

Boissons et crêpes seront proposés..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Association des Parents d’Elèves de Séreilhac (Séreilhac Parents’ Association) is organizing a « vide ta chambre » (room sale) in the local school gymnasium.

Come and browse the stalls selling childcare equipment, children’s clothes, toys and much more!

Drinks and crêpes will be available.

La Asociación de Padres de Alumnos de Séreilhac organiza un mercadillo en el gimnasio del colegio.

Venga a echar un vistazo a los puestos de artículos de puericultura, ropa infantil, juguetes y mucho más

También habrá bebidas y crepes.

Die Association des Parents d’Elèves de Séreilhac (Elternverein von Séreilhac) organisiert in der Turnhalle der Schule der Gemeinde einen « vide ta chambre ».

Kommen Sie vorbei und stöbern Sie an den Ständen, an denen Babyausstattung, Kinderkleidung, Spielzeug und viele andere Gegenstände verkauft werden!

Getränke und Crêpes werden angeboten.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Val de Vienne