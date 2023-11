Loto du Lion’s Club Séreilhac, 26 novembre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Le Lion’s Club d’Aixe-sur-Vienne organise un loto dans la salle des fêtes de Séreilhac. Il sera animé par Cécile et accueillera les participants dès 12h30.

De très nombreux lots seront offerts aux gagnants: 1 semaine au Grau du Roi pour 4 personnes, des bons d’achats, 1 TV 60 LED HD, 1 coffret de verres + vin, 1 filet garni foie gras et pineau, 1 corbeille Limouzi, etc.

Au programme, 14 parties avec 1 partie spéciale à 1€ le carton, 3 lots surprise, 1 bourriche avec 30 lots. Un carton offert.

Sur place, sandwichs, gâteaux et buvette.

Après-midi conviviale assurée !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:30:00. EUR.

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Lion’s Club of Aixe-sur-Vienne is organizing a bingo in the Salle des Fêtes in Séreilhac. It will be hosted by Cécile and will welcome participants from 12.30pm.

Winners will be offered numerous prizes: 1 week at Le Grau du Roi for 4 people, vouchers, 1 TV 60 LED HD, 1 box of glasses + wine, 1 filet garni foie gras and pineau, 1 Limouzi basket, etc.

On the program: 14 games with 1 special game at 1? per box, 3 surprise prizes, 1 « bourriche » with 30 prizes. One box free.

On-site sandwiches, cakes and refreshments.

A convivial afternoon guaranteed!

El Club de Leones de Aixe-sur-Vienne organiza un bingo en la sala de fiestas de Séreilhac. Cécile será la anfitriona y los participantes serán recibidos a partir de las 12.30 h.

Habrá muchos premios en juego: 1 semana en Le Grau du Roi para 4 personas, vales de compra, 1 televisor HD 60 LED, 1 caja de copas + vino, 1 filet garni foie gras y pineau, 1 cesta Limouzi, etc.

En el programa, 14 juegos con 1 juego especial a 1? por caja, 3 premios sorpresa, 1 cesta con 30 premios. Una caja gratis.

Bocadillos, pasteles y refrescos disponibles.

Una tarde agradable garantizada

Der Lion’s Club von Aixe-sur-Vienne organisiert ein Lotto im Festsaal von Séreilhac. Die Veranstaltung wird von Cécile moderiert und beginnt um 12:30 Uhr.

Den Gewinnern werden zahlreiche Preise angeboten: 1 Woche in Grau du Roi für 4 Personen, Einkaufsgutscheine, 1 Fernseher 60 LED HD, 1 Glas + Weinset, 1 Filet garni foie gras und Pineau, 1 Korb Limouzi, etc.

Auf dem Programm stehen 14 Partien mit einer Sonderpartie zu 1? pro Karte, 3 Überraschungspreise, eine Börse mit 30 Preisen. Eine Karte ist gratis.

Vor Ort werden Sandwiches, Kuchen und Getränke angeboten.

Ein geselliger Nachmittag ist garantiert!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Val de Vienne