Super loto du Sporting Club Séreilhac, 4 novembre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Super loto organisé par le Sporting Club dans la salle polyvalente de Maison Neuve.

Nombreux lots à gagner tels que un séjour à Disneyland Paris avec une nuitée sur place pour 4 personnes, une semaine à Saint Lary Soulant pour 6 personnes, une TV 140 cm, une trottinette électrique, un maillot de l’équipe de France de rugby, un bon d’achat de 200€ et un autre de 150€, un aspirateur balai, des bons de carburant, des jambons, etc

Une partie enfants gratuite.

Une tombola.

Buvette et crêpes à votre disposition..

Super lottery organized by the Sporting Club in the Maison Neuve multi-purpose hall.

Numerous prizes to be won, including a trip to Disneyland Paris with an overnight stay for 4 people, a week at Saint Lary Soulant for 6 people, a 140 cm TV, an electric scooter, a French rugby team jersey, a voucher for 200? and another for 150?, a vacuum cleaner, fuel vouchers, hams, etc

A free children’s section.

A tombola.

Refreshments and crêpes available.

Súper lotería organizada por el Sporting Club en la sala polivalente de la Maison Neuve.

Numerosos premios entre los que destacan un viaje a Disneyland París con pernoctación para 4 personas, una semana en Saint Lary Soulant para 6 personas, un televisor de 140 cm, un patinete eléctrico, una camiseta de la selección francesa de rugby, un vale de 200? y otro de 150?, una aspiradora, vales de combustible, jamones, etc

Una sección infantil gratuita.

Una tómbola.

Refrescos y crepes.

Superlotto, das vom Sporting Club in der Mehrzweckhalle von Maison Neuve organisiert wurde.

Zu gewinnen gab es zahlreiche Preise wie einen Aufenthalt im Disneyland Paris mit einer Übernachtung für 4 Personen, eine Woche in Saint Lary Soulant für 6 Personen, einen 140 cm-Fernseher, einen Elektroroller, ein Trikot der französischen Rugby-Nationalmannschaft, einen Einkaufsgutschein über 200 ? und einen über 150 ?, einen Besenstaubsauger, Tankgutscheine, Schinken usw

Ein kostenloser Kinderteil.

Eine Tombola.

Getränke und Crêpes stehen zu Ihrer Verfügung.

