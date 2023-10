Chantier nature au service des amphibiens Séreilhac, 21 octobre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Un chantier participatif d’entretien d’un milieu naturel est proposé dans le cadre des chantiers d’automne 2023 des Conservatoires d’Espaces Naturels.

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine vous invite donc à Séreilhac avec un lieu qui sera précisé au moment de votre inscription.

Au programme de cette journée:

– la restauration de mares: débroussaillage, élagage et curage,

– la création d’ornière pour le Sonneur à ventre jaune.

N’oubliez pas de prévoir votre pique-nique puisque le temps de ce chantier est situé entre 10 h et 17h.

Pensez également à prendre des bottes, des gants de jardinage et des outils: pelle, bêche, houe, coupe branches.

La participation est gratuite et votre inscription est conseillée auprès de Virginie Blot au 06 52 27 34 70..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Conservatoires d’Espaces Naturels’ autumn 2023 work camps, we are offering a participative work camp to maintain a natural environment.

The Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine invites you to Séreilhac, with a location to be specified when you register.

The program for the day includes

– restoration of ponds: clearing undergrowth, pruning and dredging,

– rut creation for the yellow-bellied sounder.

Don’t forget to bring your picnic, as the work is scheduled to take place between 10 a.m. and 5 p.m.

Don’t forget your boots, gardening gloves and tools: shovel, spade, hoe, branch cutter.

Participation is free, and you are advised to register with Virginie Blot on 06 52 27 34 70.

En el marco de los campos de trabajo de otoño 2023 de los Conservatoires d’Espaces Naturels, proponemos un campo de trabajo participativo para el mantenimiento de un entorno natural.

El Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine le invita a Séreilhac, en un lugar que se precisará en el momento de la inscripción.

El programa de la jornada incluye

– restauración de estanques: desbroce, poda y dragado,

– creación de un coto para el sondeador de vientre amarillo.

No olvide traer su picnic, ya que los trabajos tienen lugar entre las 10.00 y las 17.00 horas.

No olvide traer sus botas, guantes de jardinería y herramientas: pala, azadón, desbrozadora.

La participación es gratuita, y se aconseja inscribirse con Virginie Blot en el 06 52 27 34 70.

Im Rahmen der « chantiers d’automne 2023 » der Conservatoires d’Espaces Naturels wird ein partizipatives Workcamp zur Pflege eines natürlichen Lebensraums angeboten.

Das Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine lädt Sie nach Séreilhac ein. Der Ort wird zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung bekannt gegeben.

Das Programm dieses Tages:

– wiederherstellung von Tümpeln: Entbuschung, Beschneidung und Ausbaggern,

– schaffung von Fahrspuren für die Gelbbauchunke.

Vergessen Sie nicht, Ihr Picknick mitzubringen, da die Arbeiten zwischen 10:00 und 17:00 Uhr stattfinden.

Denken Sie auch an Stiefel, Gartenhandschuhe und Werkzeuge: Schaufel, Spaten, Hacke, Astschneider.

Die Teilnahme ist kostenlos und Sie sollten sich bei Virginie Blot unter 06 52 27 34 70 anmelden.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Val de Vienne