Bourse d’échange au Rock Spirit Garage Séreilhac, 15 octobre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Les Buddies Crew organisent leur 4ème bourse d’échange le dimanche 15 octobre de 8 à 18h.

Rendez-vous est donné au Rock Spirit Garage sur le lieu-dit Le Bos Vieux à Séreilhac.

Vous pourrez découvrir une bourse d’échange et un vide-garage sur tout ce qui touche à l’auto, la moto et le cyclo.

A découvrir également une exposition « autos-motos US rétro ». Divers stands vintage-fringues se trouveront à l’intérieur.

Un concert aura lieu l’après-midi.

Buvette et restauration sur place.

L’entrée est gratuite pour tous.

Emplacements pour les exposants: 2€ le mètre linéaire.

Pour de plus amples informations: 06 13 55 20 77..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Buddies Crew are organizing their 4th bourse d’échange on Sunday, October 15 from 8am to 6pm.

The event will take place at the Rock Spirit Garage in Le Bos Vieux, Séreilhac.

You’ll be able to discover a swap meet and garage sale for everything to do with cars, motorcycles and bicycles.

There will also be an exhibition of retro US motorcycles and cars. Various vintage-fringe stands will be located inside.

An afternoon concert.

Refreshments and catering on site.

Admission is free for all.

Stalls for exhibitors: 2? per linear meter.

For further information: 06 13 55 20 77.

Los Buddies Crew organizan su 4º encuentro de intercambio el domingo 15 de octubre de 8.00 a 18.00 horas.

El evento tendrá lugar en el garaje Rock Spirit de Le Bos Vieux, en Séreilhac.

Podrás descubrir un mercadillo y una venta de garaje de todo lo relacionado con coches, motos y bicicletas.

También habrá una exposición de motos y coches retro estadounidenses. En el interior se instalarán varios puestos de artículos vintage.

Por la tarde habrá un concierto.

Habrá refrescos y comida en el recinto.

La entrada es gratuita para todos.

Puestos para expositores: 2? por metro lineal.

Para más información: 06 13 55 20 77.

Die Buddies Crew veranstaltet am Sonntag, den 15. Oktober von 8 bis 18 Uhr ihre vierte Tauschbörse.

Treffpunkt ist die Rock Spirit Garage auf dem Ort Le Bos Vieux in Séreilhac.

Sie können eine Tauschbörse und einen Garagenverkauf für alles, was mit Autos, Motorrädern und Fahrrädern zu tun hat, entdecken.

Außerdem gibt es eine Ausstellung mit « US-Retro-Autos und -Motorrädern » zu entdecken. Im Inneren des Gebäudes befinden sich verschiedene Stände mit Vintage-Klamotten.

Am Nachmittag findet ein Konzert statt.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Der Eintritt ist für alle kostenlos.

Standplätze für Aussteller: 2? pro laufendem Meter.

Für weitere Informationen: 06 13 55 20 77.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Val de Vienne