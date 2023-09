Exposition-vente de la Croisée des idées Séreilhac, 14 octobre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

L’association La Croisée des Idées propose une exposition/vente : « Les fils s’envolent » les 14 et 15 octobre 2023 à la salle polyvalente de Séreilhac de 9h à 18h.

Seront présentés des ouvrages de broderies traditionnelles, de points de croix et de patchwork réalisés par les membres de l’association. Cette grande variété de travaux a fait appel à la couture, au cartonnage et à l’encadrement pour leur mise en œuvre.

Les petites mains de l’association travestiront la salle des fêtes sur le thème des roses, des oiseaux, des voyages et de la Provence.

La présence de commerçantes : Le monde des fils de St Junien et Cousette de Clermont Ferrand proposeront des articles de mercerie et un grand choix de tissus. Tout au long des 2 journées, vous pourrez participer à une tombola et gagner de nombreux lots. De plus, vous pourrez vous détendre grâce à l’espace « salon de thé ».

Entrée libre..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association La Croisée des Idées is holding an exhibition/sale entitled « Les fils s?envolent » on October 14 and 15, 2023 at the Salle Polyvalente in Séreilhac from 9am to 6pm.

On display will be traditional embroidery, cross-stitch and patchwork creations by members of the association. The wide variety of works on display includes sewing, cardboard and framing.

The association?s little hands will dress up the village hall on the theme of roses, birds, travel and Provence.

The presence of shopkeepers : Le monde des fils from St Junien and Cousette from Clermont Ferrand will be selling haberdashery and a wide selection of fabrics. Throughout the 2 days, you’ll be able to take part in a tombola and win numerous prizes. You can also relax in the tearoom.

Admission free.

La asociación La Croisée des Idées organiza una exposición-venta titulada « Les fils s’envolent » los días 14 y 15 de octubre de 2023 en la Sala Polivalente de Séreilhac, de 9.00 a 18.00 horas.

En la exposición se expondrán trabajos de bordado tradicional, punto de cruz y patchwork realizados por miembros de la asociación. La amplia variedad de trabajos expuestos incluye costura, cartonaje y enmarcado.

Las pequeñas manos de la asociación vestirán la sala del pueblo con el tema de las rosas, los pájaros, los viajes y la Provenza.

Presencia de comerciantes: Le monde des fils de St Junien y Cousette de Clermont Ferrand venderán artículos de mercería y una amplia gama de telas. A lo largo de los 2 días, podrá participar en una tómbola y ganar numerosos premios. También podrá relajarse en el salón de té.

La entrada es gratuita.

Der Verein La Croisée des Idées veranstaltet am 14. und 15. Oktober 2023 in der Mehrzweckhalle von Séreilhac von 9 bis 18 Uhr eine Ausstellung/einen Verkauf: « Les fils s’envolent » (Die Fäden fliegen).

Gezeigt werden traditionelle Stickereien, Kreuzsticharbeiten und Patchworkarbeiten, die von den Mitgliedern des Vereins angefertigt wurden. Für die Umsetzung der vielfältigen Arbeiten wurden Näharbeiten, Kartonagen und Einrahmungen verwendet.

Die kleinen Hände des Vereins werden den Festsaal mit Rosen, Vögeln, Reisen und der Provence schmücken.

Die Anwesenheit von Händlerinnen: Le monde des fils aus St Junien und Cousette aus Clermont Ferrand werden Kurzwaren und eine große Auswahl an Stoffen anbieten. Während der gesamten zwei Tage können Sie an einer Tombola teilnehmen und zahlreiche Preise gewinnen. Außerdem können Sie sich im Bereich « Salon de thé » entspannen.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Val de Vienne