Fête de la Sainte-Madeleine et feu d’artifice Séreilhac, 22 juillet 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Fête de la Sainte-Madeleine sur le site de Maison Neuve avec marché gourmand organisé à partir de 18h le samedi et jeux familiaux. Le dimanche, randonnée pédestre d’environ 10 km à 9h30, groupe de danseurs « les Baladins » à 15h, restauration rapide avec food-trucks et feu d’artifice à 23h. Fête foraine durant les deux jours..

2023-07-22 fin : 2023-07-23 . .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fête de la Sainte-Madeleine on the Maison Neuve site with gourmet market from 6pm on Saturday and family games. Sunday: 10 km hike at 9:30 am, « Les Baladins » dance group at 3 pm, fast food with food-trucks and fireworks at 11 pm. Funfair on both days.

Fiesta de la Sainte-Madeleine en la Maison Neuve con mercado gastronómico el sábado a partir de las 18.00 h y juegos en familia. El domingo habrá una marcha de 10 km a las 9.30 h, un grupo de bailarines llamado « les Baladins » a las 15 h, comida rápida con food-trucks y fuegos artificiales a las 23 h. Feria de atracciones los dos días.

Fest der Heiligen Magdalena auf dem Gelände von Maison Neuve mit organisiertem Gourmetmarkt ab 18 Uhr am Samstag und Familienspielen. Am Sonntag: Wanderung von ca. 10 km um 9:30 Uhr, Tanzgruppe « Les Baladins » um 15 Uhr, Schnellimbiss mit Foodtrucks und Feuerwerk um 23 Uhr. Kirmes an beiden Tagen.

Mise à jour le 2023-04-25 par OT Val de Vienne