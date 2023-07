Marché semi-nocturne_ Du champ à l’assiette en tournée à Séreilhac Séreilhac, 6 juillet 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Les producteurs de l’association du champ à l’assiette repartent en tournée cet été et organisent jusqu’à fin août et depuis le 22 juin, sept marchés semi-nocturnes, notamment dans l’ouest de la Haute-Vienne. Une des communes concernée sera notamment celle de Séreilhac le jeudi 6 juillet. Pains, fromages, produits laitiers, fruits et légumes, vins et bières, viandes, miels et confiseries, café, on trouve vraiment de tout de l’entrée au dessert ! Possibilité de manger sur place avec grillade des viandes et assiettes proposées par les maraîchers. Penser à amener son équipement spécial pique-nique: verres, assiettes, couteaux, fourchettes.

Rendez-vous dès 18h place de l’église.

Convivialité et bons produits assurés !.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 23:30:00. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Producers from the association du champ à l’assiette are back on the road this summer, organizing seven semi-nightly markets from June 22 to the end of August, notably in the western Haute-Vienne region. One of the towns involved will be Séreilhac on Thursday, July 6. Bread, cheese, dairy products, fruit and vegetables, wine and beer, meat, honeys and sweets, coffee – you’ll find everything from starters to desserts! There’s also the option of eating on site, with grilled meats and plates prepared by the market gardeners. Bring your own picnic equipment: glasses, plates, knives, forks.

Meet at 6pm in Place de l’Eglise.

Good food and conviviality guaranteed!

Los productores de la asociación du champ à l’assiette vuelven a la carretera este verano, organizando siete mercados seminocturnos de aquí a finales de agosto, a partir del 22 de junio, sobre todo en el oeste de la Haute-Vienne. Una de las ciudades participantes será Séreilhac, el jueves 6 de julio. Pan, queso, productos lácteos, frutas y verduras, vino y cerveza, carne, mieles y dulces, café… ¡encontrará de todo, desde entrantes hasta postres! También podrá comer in situ, con carnes a la parrilla y platos preparados por los hortelanos. No olvide traer su propio equipo de picnic: vasos, platos, cuchillos y tenedores.

Nos vemos a las 18:00 en la plaza de la iglesia.

Será una reunión amistosa con buena comida

Die Erzeuger der Vereinigung « du champ à l’assiette » gehen diesen Sommer wieder auf Tournee und organisieren bis Ende August und seit dem 22. Juni sieben halbnächtliche Märkte, vor allem im Westen des Departements Haute-Vienne. Eine der betroffenen Gemeinden ist insbesondere Séreilhac am Donnerstag, den 6. Juli. Brot, Käse, Milchprodukte, Obst und Gemüse, Wein und Bier, Fleisch, Honig und Süßwaren, Kaffee – von der Vorspeise bis zum Dessert findet man wirklich alles! Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu essen, mit gegrilltem Fleisch und von den Gemüsebauern angebotenen Tellern. Denken Sie daran, Ihre spezielle Picknickausrüstung mitzubringen: Gläser, Teller, Messer, Gabeln.

Treffpunkt ab 18 Uhr auf dem Kirchplatz.

Geselligkeit und gute Produkte sind garantiert!

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Val de Vienne