Fête de la musique Séreilhac, 30 juin 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

La commune de Séreilhac fête la musique en organisant sa fête de la musique mercredi 30 juin par le biais des associations Gym Loisirs et de l’Union Cycliste de Séreilhac .

Rendez-vous à partir de 18h30 sur l’esplanade de la mairie et repli dans le gymnase si la météo est mauvaise.

L’animation sera assurée par Michel Doudet.

Buvette et restauration sur place.

L’entrée est gratuite..

2023-06-30

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The commune of Séreilhac is celebrating music with its Fête de la Musique on Wednesday June 30, organized by the Gym Loisirs and Union Cycliste de Séreilhac associations.

The event starts at 6:30 p.m. on the esplanade in front of the town hall, and will be held in the gymnasium in case of bad weather.

Entertainment will be provided by Michel Doudet.

Refreshments and food available on site.

Admission is free.

El municipio de Séreilhac celebra la música con un festival musical el miércoles 30 de junio, organizado por las asociaciones Gym Loisirs y Union Cycliste de Séreilhac.

El acto comenzará a las 18.30 horas en la explanada frente al ayuntamiento, y se celebrará en el gimnasio si el tiempo no acompaña.

La animación correrá a cargo de Michel Doudet.

Habrá refrescos y comida in situ.

La entrada es gratuita.

Die Gemeinde Séreilhac feiert die Musik und veranstaltet am Mittwoch, den 30. Juni, über die Vereine Gym Loisirs und Union Cycliste de Séreilhac ihr Musikfest.

Treffpunkt ist ab 18:30 Uhr auf der Esplanade vor dem Rathaus. Bei schlechtem Wetter wird in die Turnhalle ausgewichen.

Die Animation wird von Michel Doudet übernommen.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Der Eintritt ist kostenlos.

