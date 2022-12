Seras-tu roi ou reine ? Pléguien Pléguien Pléguien Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2023-01-07 – 2023-01-31

Côtes-d’Armor Pléguien Trouve la couronne cachée et repars avec ta galette. Animation tout le mois de janvier sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque. +33 2 96 70 02 54 http://www.pleguien.fr/fr/evenement/215551/animation-lecture-noel-bibliotheque Le Bourg Bibliothèque Pléguien

