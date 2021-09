Seras-tu là ? Théâtre Sorano, 5 janvier 2022, Toulouse.

Seras-tu là ?

du mercredi 5 janvier 2022 au vendredi 7 janvier 2022 à Théâtre Sorano

### Solo intime / Spectacle comique- création C’est le jour de la mort de son idole, que Solal Bouloudnine, enfant, a pris conscience de la mort et surtout du fait que tout a une fin, à commencer par la vie. Toute l’écriture de ce solo s’articule autour de cette angoisse qui ne l’a jamais quitté. S’ensuit un spectacle irrésistible et vertigineux. Une bouchère bourguignonne, un chirurgien facétieux, un rabbin plein d’histoires, une maîtresse en burn-out, France Gall… À travers une galerie de personnages un peu fous et au son des chansons de Michel Berger, on rit avec Solal de l’atrocité du cancer, des maladies vénériennes et cardio-vasculaires, gastriques aussi, et cérébrales, de la solitude qui le ronge terriblement, de l’incommunicabilité entre les êtres, de l’enfance insouciante et naïve qui s’en est allée à jamais. Seras-tu là ? est un monologue autofictionnel, intime, écrit comme un rêve d’enfant, avec l’envie de faire rire (mais pas que) et de parler simplement à tous, comme un chanteur de variété… ### ### Infos Pratiques : Les 5, 6 & 7 janvier à 20h Durée : 1h20 Spectacle conseillé à partir de 12 ans

Tarifs : de 8€ à 22€

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-01-05T20:00:00 2022-01-05T21:20:00;2022-01-06T20:00:00 2022-01-06T21:20:00;2022-01-07T20:00:00 2022-01-07T21:20:00