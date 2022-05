Seras-tu là ? Amathay-Vésigneux, 20 mai 2022, Amathay-Vésigneux.

Théâtre contemporain et jeune public. La Compagnie Franc-Comtoise Je Suis Venu Te Dire vous propose de (re)découvrir deux pièces de théâtre contemporain ainsi qu’un spectacle jeune public lors de la première édition de son Festival Seras-Tu Là? nPetits et grands, venez à la rencontre du Petit Prince et de ses amis aussi attachants que décalés. nAssistez au show d’un Elvis Presley très en forme (ou pas) au milieu de recettes de cuisine aussi délicieuses qu’inattendues… nEt enfin, venez parler d’Amour mais surtout d’Argent en résolvant une enquête criminelle…

theatre.lenchanteur@gmail.com https://www.theatre-lenchanteur.com/

