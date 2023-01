Séraphine, sans rivale Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’Évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois

Séraphine, sans rivale Fère-en-Tardenois, 28 janvier 2023, Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois. Séraphine, sans rivale 5 rue Paul Claudel Fère-en-Tardenois Aisne

2023-01-28 20:00:00 – 2023-01-28 22:00:00 Fère-en-Tardenois

Aisne Fère-en-Tardenois 3 3 Les compagnies Les Voix Elevées et Les Mains Dans le Cambouis vous invitent à découvrir un spectacle lyrique mis en scène par Arnaud Guillou, relatant la vie de l’artiste peintre autodidacte Séraphine Louis. Événement proposé dans le cadre des Concerts de poche, cette œuvre pluridisciplinaire mêle danse et chant sur fond musical de harpe. Un spectacle onirique à voir absolument! Les compagnies Les Voix Elevées et Les Mains Dans le Cambouis vous invitent à découvrir un spectacle lyrique mis en scène par Arnaud Guillou, relatant la vie de l’artiste peintre autodidacte Séraphine Louis. Événement proposé dans le cadre des Concerts de poche, cette œuvre pluridisciplinaire mêle danse et chant sur fond musical de harpe. Un spectacle onirique à voir absolument! +33 6 76 61 83 91 http://www.concertsdepoche.com/ Fère-en-Tardenois

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Fère-en-Tardenois Autres Lieu Fère-en-Tardenois Adresse 5 rue Paul Claudel Fère-en-Tardenois Aisne Ville Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois lieuville Fère-en-Tardenois Departement Aisne

Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fere-en-tardenois-fere-en-tardenois/

Séraphine, sans rivale Fère-en-Tardenois 2023-01-28 was last modified: by Séraphine, sans rivale Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 28 janvier 2023 5 Rue Paul Claudel Fère-en-Tardenois Aisne Aisne Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois, Aisne

Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne