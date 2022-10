Séraphine la toute petite sorcière

2022-11-10 10:00:00 – 2022-11-10 EUR 7.5 7.5 Séraphine est une adorable petite sorcière, drôle, pleine de vie, coquine, qui adore aider les autres et qui rêve de devenir une fée.



Elle va devoir affronter et surmonter ses propres peurs pour réaliser ses rêves.

Avec potions magiques, musiques, chansons et marionnettes.



Mise en scène : Caroline Dabusco

Dès 1 an Spectacle avec potions magiques, musiques, chansons et marionnettes.

