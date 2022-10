Séraphine la toute petite sorcière

Séraphine la toute petite sorcière, 2 novembre 2022, . Séraphine la toute petite sorcière



2022-11-02 16:30:00 16:30:00 – 2022-11-02 EUR 8 10 Séraphine est une petite sorcière joyeuse, espiègle et coquine mais un peu peureuse, qui rêve de devenir une fée.



Elle va devoir affronter et surmonter ses peurs pour réaliser ses rêves, inventer des sortilèges et potions pour guérir les blessures…

Un spectacle tout en douceur pour les tout petits.

Avec potions magiques, chansons, musique et marionnettes !



De et avec Caroline Dabusco

Spectacle d’ombres, mimes, marionnettes, guignol de 1 à 3 ans. Spectacle d’ombres, mimes, marionnettes, guignol pour jeune public. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville