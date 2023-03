Balade du curieux : les trésors du jardin Serans Serans Catégories d’Évènement: Oise

Serans

Balade du curieux : les trésors du jardin, 17 juin 2023, Serans Serans. Balade du curieux : les trésors du jardin 7 Hameau du petit serans Serans Oise

2023-06-17 16:30:00 – 2023-06-17 17:30:00 Serans

Oise Serans . 7 7 Un petit tour du jardin avant le concert du Festival du Vexin : une heure pour rassasier votre curiosité jardinière avant de poursuivre en écoutant le Récital de piano d’Antonin Bonnet. Laure Hache

Serans

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Serans Autres Lieu Serans Adresse Hameau du petit serans Serans Oise Ville Serans Serans Departement Oise Tarif 7 Lieu Ville Serans

Serans Serans Serans Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serans serans/

Balade du curieux : les trésors du jardin 2023-06-17 was last modified: by Balade du curieux : les trésors du jardin Serans 17 juin 2023 Hameau du petit serans Serans Oise Oise serans

Serans Serans Oise