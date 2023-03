La balade du curieux : Début de printemps à Liancourt Saint-Pierre Serans Catégories d’Évènement: Oise

Serans

La balade du curieux : Début de printemps à Liancourt Saint-Pierre, 16 avril 2023, Serans . La balade du curieux : Début de printemps à Liancourt Saint-Pierre 7 Le petit serans Serans Oise

2023-04-16 14:30:00 – 2023-04-16 17:00:00 Serans

Oise . 7 7 Une boucle entre villages, champs, prairies et boqueteaux et un petit tour dans les bois pour admirer les spécificités de ces plantes d’ombre des sous bois forestiers : posons notre regard sur la nature qui se réveille. Laure Hache

Serans

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Serans Autres Lieu Serans Adresse Le petit serans Serans Oise Ville Serans Departement Oise Tarif 7 Lieu Ville Serans

Serans Serans Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serans /

La balade du curieux : Début de printemps à Liancourt Saint-Pierre 2023-04-16 was last modified: by La balade du curieux : Début de printemps à Liancourt Saint-Pierre Serans 16 avril 2023 Le petit serans Serans Oise Oise serans

Serans Oise