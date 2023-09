Théâtre A la santé du Père Noël Sérandon, 8 décembre 2023, Sérandon.

Sérandon,Corrèze

Six femmes de génération et de vécu différents, se retrouvent à l’occasion d’une veillée de Noël. Petit à petit, chacune plonge dans son intimité et offre sa vision du couple.

Faut-il rêver la recette magique pour frôler l’inaccessible Prince Charmant?

Tentons l’expérience le temps d’une soirée !

A la salle des fêtes

Entrée libre au chapeau

Pot de l’amitié offert à la fin de la représentation.

2023-12-08

Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Six women from different generations and backgrounds meet for a Christmas Eve get-together. Little by little, each one delves into her own private life and offers her vision of the couple.

Do we need to dream up the magic recipe for getting close to the unattainable Prince Charming?

Let’s give it a try for an evening!

At the Salle des fêtes

Free admission by hat

Pot de l’amitié offered at the end of the show

Seis mujeres de distintas generaciones y con experiencias diferentes se reúnen para pasar la Nochebuena. Poco a poco, cada una de ellas ahonda en su vida privada y ofrece su visión de la pareja.

¿Necesitamos soñar la receta mágica para acercarnos al inalcanzable Príncipe Azul?

¡Intentémoslo por una noche!

En la sala del pueblo

Entrada libre con sombrero

Bebidas ofrecidas al final de la representación

Sechs Frauen aus verschiedenen Generationen und mit unterschiedlichem Hintergrund treffen sich zu einem Weihnachtsabend. Nach und nach taucht jede von ihnen in ihr Innerstes ein und erzählt von ihrer Sicht auf die Partnerschaft.

Muss man von einem magischen Rezept träumen, um dem unerreichbaren Märchenprinzen nahe zu kommen?

Lassen Sie es uns einen Abend lang ausprobieren!

Im Festsaal

Freier Eintritt mit Hut

Am Ende der Vorstellung wird ein Umtrunk angeboten

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze