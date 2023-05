SERAIL | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 28 mai 2023, Paris.

Le dimanche 28 mai 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Billetterie complice Soutenez la pratique amatrice sur scène et choisissez le prix de votre billet : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Inspirée de parcours et de récits de transfuges, cette création inédite (re)pose une question simple : c’est quoi la réussite ?

Êtes-vous un enfant du sérail ?

Statistiquement, seuls trois enfants d’ouvriers sur dix changeront de catégorie sociale une fois devenus adultes. On les appelle les transfuges de classe. Qui sont ces miraculés·ées ?

Autrefois, on les appelait « les parvenus·es ». Aujourd’hui, être transfuge est de moins en moins une honte. Il semble même être devenu de bon ton (surtout chez les artistes et les politiques) de se proclamer transfuge et de raconter, voire de fabuler, des origines prolétaires.

Dans Sérail, création inédite, Yann Dacosta et Damien Dutrait souhaitent créer une fable en s’inspirant de récits de passages sans fuite, ni reniement. Ils partiront à la rencontre des parcours de vies moins spectaculaires que ceux racontés dans les médias, qui glorifient les voies royales de la méritocratie. Ils plongeront au cœur des histoires intimes, raconteront des rêves parfois avortés, mais aussi des récits différents qui ne placent pas forcément « prestige et richesse » là où on l’attend ; afin de reposer la question : qu’est-ce que la réussite ?

Fruit d’une commande du Théâtre Brétigny, Sérail réunira au plateau des professionnels·les et des non-professionnels·les qui se seront co-choisis pour dire leur vérité sur le monde d’aujourd’hui.

Distribution

• 3 comédiens·nes professionnels·les et 23 amateurs·rices· Production : Le Chat Foin· Coproduction : Théâtre Bretigny – scène conventionnée d’intérêt national arts & humanités· Soutien : Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, DSN – Dieppe Scène Nationale, Théâtre intercommunal d’Étampes

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

©Yann Dacosta SERAIL ©Yann Dacosta