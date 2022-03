Serada trad au Red LIon au bar le Red Lion,Pau (64)

au bar le Red Lion, Pau (64), le mardi 12 avril à 21:00

**21h – 22h : initiation à la danse trad.** **22h : boeuf de musiciens trad et bal !** **puis cantèra des courageux qui sont restés jusqu’à la fin.** Le but est de se retrouver régulièrement pour jouer ensemble, danser et surtout faire connaître le trad aux gens qui ne connaissent pas… C’est aussi l’occasion de porter des pubs pour les bals, les cours de danses trads des diverses associations qui existent… *source : événement [Serada trad au Red LIon](https://agendatrad.org/e/35935) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

