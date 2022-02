Serada de L’Esquireta Salle des Fêtes,Lescar (64)

Salle des Fêtes, Lescar (64), le samedi 30 avril à 19:00

-19h00: *cantèra* masquée, en fonction des conditions sanitaires du moment -20h30: Théâtre “LO PISHOTÈR MALAUDIÓS” daprès “Le malade imaginaire” de MOLIERE par LOS COMELODIANS de Sault de Navailles (64) -22h30: bal/concert avec DUS AU CASAU: ce sont les retrouvailles de trois frères qui ont grandi dans la musique ensemble et qui après avoir cheminé dans des univers variés décident de se réunir autour de leurs racines traditionnelles occitanes. *source : événement [Serada de L’Esquireta](https://agendatrad.org/e/35595) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€

organisé par l'Esquireta Lescar Salle des Fêtes,Lescar (64) 11, Allée des Prés Salle des Fêtes, 64230 Lescar, France

2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T23:00:00

