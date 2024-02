Astres & étoiles – Stage pour les 6-12 ans Séquoia Nantes, lundi 4 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-04 14:00 – 17:00

Gratuit : non de 0 € à 80 € Pour les résidents nantais, une tarification en fonction de votre quotient familial est mise en place. Renseignez-vous auprès de votre CAF pour connaître votre quotient. L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer à ses activités et valable sur l’année en cours. Inscriptions : – lespetitsdebrouillardsgrandouest.org- 06 04 77 41 52- c.dubost@debrouillonet.org Enfants – 6-12 ans

Pendant une semaine venez découvrir les astres, les étoiles et le système solaire ! Expériences, visite du planétarium, rencontre avec des spécialistes, tout est possible quand on vise les étoiles ! du 4 au 8 mars 2024 de 14h à 17h

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr 0604774152 https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/nantes-stage-astres-et-etoiles-6-12-ans/