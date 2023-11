Concert mystère – Un LAMA aux Dervallières Séquoia Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Concert mystère – Un LAMA aux Dervallières Séquoia Nantes, 12 novembre 2023, Nantes. 2023-11-12 Ouverture des portes à 14h30

Horaire : 15:00

Gratuit : non Si c’est votre première fois : 4 € par adulte (adhésion à vie + concert), 1 € pour les mineurs.Si vous êtes adhérent : 2 € par adulte. Gratuit pour les mineurs. Nombre de places au concert limité. Réservation : lamaderv@gmail.com ou 07 49 80 31 15 Ouverture des portes à 14h30 LAMA (Les Autres Musiques Aujourd’hui) – Concert #15. C’est encore le moment, le LAMA des Dervallières revient dans le quartier. L’hiver arrive et la nuit tombe plus tôt. Rejoignons le LAMA pour un après-midi de convivialité chaleureuse. Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063961602341 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Séquoia Adresse 1 Rue Auguste Lepère Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Séquoia Nantes latitude longitude 47.226874427, -1.59806606

Séquoia Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/