Seine-Saint-Denis

Rue Jean Lurçat, le vendredi 30 juillet à 19:00 Alexandros Markeas, improvisateur hors pair invite les habitants à la création d’un moment musical inédit qui se nourrira des musiques, récits et chants apportés par chacune des personnes présentes. Rue Jean Lurçat Rue Jean Lurçat 93450 Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

2021-07-30T19:00:00 2021-07-30T20:00:00

