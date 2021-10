Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Séquences nocturnes / Membres de l’orchestre musicAeterna Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans ce concert-performance mettant en valeur ses multiples facettes, Marko Nikodijevic entraîne les musiciens de Musicaeterna dans un voyage nocturne en compagnie de Dmitri Chostakovitch. Cumulant sa solide formation de compositeur, son appétence pour la productivité mathématique et son expérience de DJ, Marko Nikodijevic ne conçoit pas le concert, fût-il hébergé par une salle prestigieuse, autrement que comme un moment unique et expérimental. Sa démarche, qui interroge le patrimoine musical et le propulse dans des contextes inédits, s’empare volontiers de partitions préexistantes (ainsi d’œuvres de Ligeti pour sa Music Box de 2003, ou de la Lugubre Gondola de Liszt) pour en révéler, au moyen d’étirements et compressions, d’insoupçonnables virtualités. Aidé par des membres de l’ensemble Musicaeterna, il s’empare aujourd’hui du legs de Chostakovitch pour explorer, thème magnétique entre tous, les éternelles noces de la musique et de la nuit. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Électronique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

