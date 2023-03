Cadence toujours Séquanaise Poligny Catégories d’Évènement: Jura

Jura . 6 6 EUR Les baladins de la Séquanaise présentent leur nouvelle création « Cadence Toujours » Une comédie burlesque, une satire sur le monde du travail, l’usine, les gestes répétés pendant toute une vie.

Pourtant, même sans machine et avec toutes les aides possibles, c’est encore trop cher pour les patrons. Alors, on délocalise.

Là-bas, le prix de la main d’oeuvre est imbattable… Sur réservation. Auteur : création de la Cinématique théâtre

Metteuse en scène : Francine Gaonach

Comédiens : Lydie Bargot, Monique Bouvier, Sylvie Pavat, Claudine Poncet, Fabrice Bourgeois, Yves Fournier et Roland Girard.

Technicien son : Dominique Roffet

Technicien lumière : Fabienne Groualle

Costumes : Françoise Breniaux Soutiens financiers :

Conseil départemental et Ville de Poligny

