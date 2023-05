« Sequana », une performance de Yan Tomaszewski Atelier des Ardoines Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: ile de france

Vitry-sur-Seine « Sequana », une performance de Yan Tomaszewski Atelier des Ardoines, 3 juin 2023, Vitry-sur-Seine. Le samedi 03 juin 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit MAC VAL Ligne 7 ou tramway T3 arrêt Porte de Choisy. Puis T9 arrêt MAC VAL. Ligne 8 arrêt Liberté.

Puis bus 180 (dir. Villejuif), arrêt Hôtel de Ville – Roger Derry. https://www.macval.fr/Comment-venir-au-musee Ateliers des Ardoines RER D : Gare de Maisons-Alfort / Alfortville. Procession de sculptures du MAC VAL à la Seine. « Sequana », une performance de Yan Tomaszewski Pour Nuit blanche 2023, l’artiste Yan Tomaszewski propose une procession de sculptures ex-voto depuis le MAC VAL jusqu’aux berges de la Seine, à proximité du Pont du Port-à-l’Anglais, où ces sculptures seront immergées dans le fleuve. Depuis 2020, Yan Tomaszewski développe une recherche autour des ex-voto trouvés lors des fouilles du sanctuaire de la déesse celte Sequana, aux sources de la Seine. Ces ex-voto, représentations de corps souffrants, étaient offerts à cette déesse du soin dans l’espoir ou en remerciement d’une guérison. La performance collective présentée lors de Nuit blanche 2023 propose de rejouer, en l’inversant, ce principe de don-contre don : des sculptures ex-voto en charbon actif créées par l’artiste sont transportées du grand hall du MAC VAL jusqu’aux bords de Seine. Sur place, elles sont offertes au fleuve dans une opération de purification à la fois symbolique et concrète. La procession qui précède l’immersion des sculptures puise dans différents rituels, notamment celtes, en écho au sanctuaire de Sequana mais aussi dans les réactualisations contemporaines de ce culte, liées à des cercles néo-druidiques. Quelques semaines plus tard, des prélèvements seront pratiqués sur les sculptures ex-voto immergés, de manière à recueillir des échantillons de charbon actif chargés d’impuretés et de polluants de la Seine. Ces prélèvements seront ensuite transmis pour analyse à des scientifiques du CNRS. En partenariat avec la Galerie municipale Jean-Collet, L’Atelier des Ardoines, le service archéologique du Conseil départemental du Val-de-Marne, le groupe Bordet . Atelier des Ardoines Quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine 94400 Vitry-sur-Seine Contact : https://www.macval.fr/Nuit-blanche https://www.facebook.com/macval.musee https://www.facebook.com/macval.musee https://www.macval.fr/Nuit-blanche

Yan Tomaszewski Yan Tomaszewski, Sequana, mars 2023 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Atelier des Ardoines Adresse Quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine Ville Vitry-sur-Seine Departement Paris Lieu Ville Atelier des Ardoines Vitry-sur-Seine

Atelier des Ardoines Vitry-sur-Seine Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-sur-seine/

« Sequana », une performance de Yan Tomaszewski Atelier des Ardoines 2023-06-03 was last modified: by « Sequana », une performance de Yan Tomaszewski Atelier des Ardoines Atelier des Ardoines 3 juin 2023 Atelier des Ardoines Vitry-sur-Seine,Vitry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine Paris