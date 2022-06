Sepultura + Eon + Harp, 28 juin 2022, .

Sepultura + Eon + Harp

2022-06-28 – 2022-06-28

Un export Le Molotov à l'Espace Julien.



Sepultura

Quadra Summer Tour 2022



En plus de 30 ans de carrière et pas moins de 14 albums studios au compteur, le groupe brésilien s’est imposé comme une véritable référence du genre musical !



Sepultura est un groupe de heavy metal brésilien, originaire de Belo Horizonte, dans l’État du Minas Gerais. Formé par Max et Igor Cavalera en 1984, le groupe est l’un des plus influents du thrash, death et groove metal de la fin des années 80 et du début des années 90.



Le fondateur et pilier du groupe Max Cavalera quitte brutalement le groupe en 1996, à la suite de désaccords personnels. Son frère Igor, batteur, fait de même en 2006 et rejoint son frère dans une nouvelle formation nommée Cavalera Conspiracy.



Les membres actuels sont Paulo Jr. à la basse, Andreas Kisser à la guitare, Eloy Casagrande à la batterie et Derrick Green au chant.



Formé dans un contexte de répression policière qui marquait les dernières heures de la dictature militaire, Sepultura connait un succès international à la fin des années 80 dans un style proche du thrash metal, participant ainsi à la popularisation de ce genre aux États-Unis et en Europe, puis évolue vers le groove metal dans ses trois albums emblématiques que sont Arise (1991), Chaos A.D. (1993) et Roots (1996). Leur quatorzième album, Machine Messiah, sort en janvier 2017.



L’ensemble de la discographie de Sepultura s’est écoulée à plus de trois millions d’exemplaires aux États-Unis et 20 millions d’exemplaires dans le monde à ce jour.



Préparez-vous à faire surgir l’âme du metalleux ou de la metalleuse qui sommeille en vous ???? Hell Yeah



1res parties : Eon + Harp

Retrouvez Sepultura + Eon + Harp à l’Espace Julien le 28 juin 2022.

Un export Le Molotov à l’Espace Julien.



