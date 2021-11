Paris Cinéma L'Arlequin île de France, Paris “SEPTIÈME CIEL” D’ ANDREAS DRESEN – PROJECTION DU FILM Cinéma L’Arlequin Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 11h à 13h

payant

Long métrage dans le cadre des Samedis du cinéma allemand Rejoignez-nous au cinéma le 20 novembre à 11 heures pour la projection du film “Septième Ciel” d’ Andreas Dresen avec Ursula Werner, Horst Rehberg et Horst Westphal dans le cadre des Samedis du cinéma allemand ! 20.11.2021, 11h00 / Cinéma Arlequin, 76 Rue de Rennes, 75006 Paris / VOSTFR / 6€50 ; 4,50€ (Tarif Goethe) Elle ne l’avait pas cherché. C’est tout simplement arrivé. Un coup de foudre. Inge a la soixantaine, elle est mariée depuis trente ans et aime son mari. Mais elle est attirée par cet homme de seize ans son aîné. Avec Karl, elle retrouve les sensations de sa jeunesse… Andreas Dresen et ses acteurs nous montrent admirablement les réalités qui menacent cette structure fragile qu’est la vie : la vieillesse, l’amour, le désir et la mort. Si vous n’avez pas encore vu cette merveille du cinéma allemand, courrez y ! Spectacles -> Projection Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes Paris 75006

4 : Saint-Sulpice (29m) 10, 12 : Sèvres – Babylone (349m)

Contact : Goethe-Institut info-paris@goethe.de http://www.goethe.de/paris

© The Match Factory GmbH

