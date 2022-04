Septième Cercle : exposition photographique de Régis Perrot au musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

Saône-et-Loire

2022-05-14 – 2022-11-13

2022-05-14 10:00:00 – 2022-11-13 18:00:00

À l'ère des confinements, Régis Perrot arpente une forêt obscure du Morvan. Il se plonge aussi dans la lecture de l'Enfer de Dante, où les damnés prennent toujours une forme humaine, sauf dans le septième cercle où ils apparaissent sous l'apparence d'arbres. De cette expérience singulière du photographe en souffrance d'une liberté confisquée naît une série de clichés qui se déploie au sein du musée, en une composition librement inspirée du chant XIII de l'Enfer et des gravures que Gustave Doré réalisa pour l'édition de 1861.

