SEPTICFLESH EQUILIBRIUM LA RAYONNE Villeurbanne, samedi 19 octobre 2024.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmonbozia, présente :Vous aviez pu les apprécier fin 2022 aux côtés d’HYPOCRISY, les titans du Death Metal Symphonique SEPTICFLESH reviennent à Lyon ! Samedi 19 octobre 2024 à La Rayonne, le quintette grec vous offrira l’un de ses rituels grandioses… accompagné par l’un des groupes de Metal Folk les plus entraînants de la scène européenne, EQUILIBRIUM ! Cette superbe affiche sera complétée par OCEANS et SCAR OF THE SUN.Ouverture des portes : 18h30

Tarif : 33.40 – 33.40 euros.

Début : 2024-10-19 à 18:30

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69