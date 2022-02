Septenzik’ Assat Assat Catégories d’évènement: Assat

Pyrénées-Atlantiques

Septenzik’ Assat, 10 septembre 2022, Assat. Septenzik’ Rue de la Poste Derrière l’église Assat

2022-09-10 – 2022-09-10 Rue de la Poste Derrière l’église

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat EUR 0 0 Septenzik’ est une soirée concert où vous pourrez profiter de la buvette dans une ambiance musicale.

Programme à venir. Septenzik’ est une soirée concert où vous pourrez profiter de la buvette dans une ambiance musicale.

Programme à venir. +33 6 71 64 36 05 Septenzik’ est une soirée concert où vous pourrez profiter de la buvette dans une ambiance musicale.

Programme à venir. ©pixabay

Rue de la Poste Derrière l’église Assat

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Assat, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Assat Adresse Rue de la Poste Derrière l'église Ville Assat lieuville Rue de la Poste Derrière l'église Assat Departement Pyrénées-Atlantiques

Assat Assat Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assat/

Septenzik’ Assat 2022-09-10 was last modified: by Septenzik’ Assat Assat 10 septembre 2022 Assat Pyrénées-Atlantiques

Assat Pyrénées-Atlantiques