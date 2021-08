Assat Assat Assat, Pyrénées-Atlantiques Septenzik Assat Assat Catégories d’évènement: Assat

Pyrénées-Atlantiques

Septenzik Assat, 4 septembre 2021, Assat. Septenzik 2021-09-04 – 2021-09-04 Rue de la Poste Eglise

L'association Music'Assat a le plaisir de vous annoncer le retour de son événement musical annuel. La manifestation désormais nommée « SeptenZik' », vous invite à passer un moment en musique avec le groupe Bikini Dolls.

Détails Catégories d’évènement: Assat, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Assat Adresse Rue de la Poste Eglise Ville Assat lieuville 43.25099#-0.29816