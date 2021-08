Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Septembre en piste ! Les Moldaves – CIE Pas vus pas pris Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Septembre en piste ! Les Moldaves – CIE Pas vus pas pris Aire-sur-l’Adour, 10 septembre 2021, Aire-sur-l'Adour. Septembre en piste ! Les Moldaves – CIE Pas vus pas pris 2021-09-10 20:30:00 – 2021-09-10 22:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes 12 EUR Dans le cadre de notre évènement annuel Septembre en Piste, nous accueillons cette année sous le chapiteau de l’AFCA la Cie Pas Vus Pas Pris avec le spectacle Les Moldaves!

C’est le Vendredi 10 Septembre 2021 à 20h30! Infos et réservation au 05 58 71 66 94 Dans le cadre de notre évènement annuel Septembre en Piste, nous accueillons cette année sous le chapiteau de l’AFCA la Cie Pas Vus Pas Pris avec le spectacle Les Moldaves!

C’est le Vendredi 10 Septembre 2021 à 20h30! Infos et réservation au 05 58 71 66 94 +33 5 58 71 66 94 Dans le cadre de notre évènement annuel Septembre en Piste, nous accueillons cette année sous le chapiteau de l’AFCA la Cie Pas Vus Pas Pris avec le spectacle Les Moldaves!

C’est le Vendredi 10 Septembre 2021 à 20h30! Infos et réservation au 05 58 71 66 94 afca dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Ville Aire-sur-l'Adour lieuville 43.69862#-0.25425