Septembre en or Ouistreham, 4 septembre 2021, Ouistreham.

Septembre en or 2021-09-04 18:30:00 – 2021-09-04 21:30:00 Place Albert Lemarignier Devant la Grange aux Dîmes

Ouistreham Calvados

Venez participer à Septembre en or, un week-end de festivités organisé par la ville de Ouistreham Riva-Bella pour mettre en lumière la lutte contre les cancers pédiatriques.

“Créé aux Etats-Unis en 2021 sous le nom de “Gold in September” et en 2016 en France, ce mois international des cancers de l’enfant est pour la première années mis en lumière dans le Calvados et plus précisément dans la commune de Ouistreham Riva-Bella.

Les dons récoltés serviront à financer les projets de recherche sur les cancers pédiatriques. Pour rappel, 500 enfants et adolescents meurent chaque année du cancer en France et 6000 en Europe.”

Au programme du samedi 4 septembre : Concerts : The Rags – 18h30 ; DJ Phil – 19h45 ; Vincenk & Friends – 20h15Animations sportives toute la soirée pour les enfants (sans inscription)



Source : Ville de Ouistreham Riva-Bella

info@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25 https://ouistreham-rivabella.fr/

