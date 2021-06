Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Septembre 1930, Thoniers dans la tempête Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Septembre 1930, Thoniers dans la tempête Concarneau, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Concarneau. Septembre 1930, Thoniers dans la tempête 2021-07-01 – 2021-10-23 Ville Close Maison du Patrimoine

Concarneau Finistère Concarneau En septembre 1930, une tempête d’une violence inouïe frappait la flotte des thoniers en pêche dans le sud de l’Irlande.Pour commémorer cette tragédie qui frappa si durement le quartier maritime de Concarneau en emportant dans la mort 47 marins-pêcheurs, l’association « Il y a 90 ans, La Tempête » propose de faire découvrir cette période de l’histoire de Concarneau et de ses environs à travers une exposition. patrimoine@concarneau.fr +33 2 98 60 76 06 En septembre 1930, une tempête d’une violence inouïe frappait la flotte des thoniers en pêche dans le sud de l’Irlande.Pour commémorer cette tragédie qui frappa si durement le quartier maritime de Concarneau en emportant dans la mort 47 marins-pêcheurs, l’association « Il y a 90 ans, La Tempête » propose de faire découvrir cette période de l’histoire de Concarneau et de ses environs à travers une exposition. dernière mise à jour : 2021-06-17 par OTC CCA

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Close Maison du Patrimoine Ville Concarneau lieuville 47.87174#-3.91577