Sept histoires. De loups, de sorcières, de monstres, de fantômes, de princesse et de chat noir – Spectacle jeune public Château-Thierry, 21 janvier 2023, Château-Thierry Château-Thierry.

Dans le cadre des nuits de la lecture, la Ville de Château-Thierry vous propose d’assister à un spectacle jeune public de la compagnie Grand Tigne. Théâtre, burlesque, musical et poétique, ici loups, monstres, sorcières et fantômes jaillissent des livres et prennent vie au rythme d’une valse endiablée. A travers une série d’albums choisis, laissez-vous emporter par une rocambolesque interprétation de 7 histoires. Alors que l’intensité dramatique augmente au fil des pages, les chansons, gags et coup de théâtre s’enchaînent et la peur cède la place à des éclats de rire.

+33 3 65 81 03 44 https://web.digitick.com/index-css5-chateauthierry-pg1.html

