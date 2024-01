Temps de Regards : Fiona Le Goff – Festival Hip Opsession Sept Cent Quatre Vingt Trois Nantes, 23 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-23 12:00 –

Gratuit : oui Entrée libre

Chaque artiste accueilli au 783 propose un « Temps de Regards » sur la création : un échange inédit entre l’artiste et le spectateur, dans un autre cadre que celui de la scène, afin d’appréhender la réalité et la diversité de la création contemporaine. Cet échange peut inclure une performance artistique, un temps de discussion, un partage d’idées ; en fonction de la volonté de l’artiste. Ce temps de regard autour du solo chorégraphique de Fiona Le Goff, Compagnie Need, s’effectuera à la suite d’une première semaine de résidence. Co-organisé par Pick Up Production et le L783 Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Sept Cent Quatre Vingt Trois Centre Ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com