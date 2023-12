Temps de regard : 3 concertos pour piano de Bartók – Festival Trajectoires Sept Cent Quatre Vingt Trois Nantes, 12 janvier 2024 11:30, Nantes.

2024-01-12

Horaire : 12:30 13:30

Gratuit : oui Entrée libre

Temps de regard sur la création : 3 concertos pour piano de Bartók. Découvrez ce qu’est un artiste au travail. Compagnie danse Louis Barreau. Grande symphonie chorégraphique pour 9 danseurs/danseuses, cette création célébrera les 3 génies architecturaux que sont les concertos pour piano et orchestre du compositeur hongrois Béla Bartók. Entre la radicalité partitionnelle, la ferveur enthousiaste de la danse et l’interaction libératrice des corps entre eux, se trouve le noyau d’une dense rosace chorégraphique et musicale accessible à tous et toutes, à la fois humaine, mathématique et jubilatoire. Chorégraphie / Direction : Louis BarreauCréé avec et dansé par : Zoé Bernabéu, Daniel Cantero, Gaspard Charon, Matthieu Chayrigues, Marion David, Marion Jousseaume, Flore Khoury, Thomas Regnier, Jeanne Stuart Durée : 1h Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires (11 au 24 janvier 2024)

Sept Cent Quatre Vingt Trois Centre Ville Nantes 44000

