Présentation du Centre d’excellence professionnelle MOSAIC SEPR, 30 mars 2023, Lyon.

Présentation du Centre d’excellence professionnelle MOSAIC Jeudi 30 mars, 18h00 SEPR

Dans le cadre du projet international MOSAÏC dont elle a le pilotage, la SEPR est heureuse de vous convier aux côtés de ses partenaires, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône Alpes et l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, à venir découvrir leur centre d’excellence professionnel, dans un cadre musical et convivial.

Ce projet emblématique s’inscrit dans les orientations stratégiques de la Commission Européenne et a pour vocation d’adapter les formations aux évolutions technologiques, digitales, environnementales et sociétales dans le champ des métiers d’art.

SEPR 46 Rue Professeur Rochaix69003 Lyon Lyon 69003 Grange Blanche Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T18:00:00+02:00 – 2023-03-30T22:00:00+02:00

Excellence professionnelle Bijouterie

SEPR