SEPPUKU RELEASE PARTY / Tannières & Friends La Maison Hantée, 16 avril 2022, Marseille.

SEPPUKU RELEASE PARTY / Tannières & Friends

La Maison Hantée, le samedi 16 avril à 21:00

Release party du 1er EP de Seppuku enfin dispo en vinyle via Si Moiré records Seppuku verse une pop à un seul tranchant et fait couler le son de la veine. Après des dates à Paris, Marseille et Bruxelles et de trop rares titres lâchés sur internet le groupe sort enfin son premier EP enregistré et masterisé dans le studio du musicien Apollo Noir à Paris. En première partie Tannières & friends (ego folk love) nouveau projet secret de ce bon vieux Téo Tomy (Flatheads, Tomy & The Cougars)

Entrée libre

♫♫♫

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T23:59:00