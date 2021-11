Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille SEPPUKU + KAEL ET LES REMORDS L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SEPPUKU + KAEL ET LES REMORDS L’intermediaire, 4 décembre 2021, Marseille. SEPPUKU + KAEL ET LES REMORDS

L’intermediaire, le samedi 4 décembre à 21:00

Le samedi 4 décembre à l’Intermédiaire, toutes tripes dehors. SEPPUKU – pop tranchante, shoegaze (Marseille/Paris) Seppuku verse une pop à un seul tranchant et fait couler le son de la veine. Violence délicate et exotique, chaque chanson est un suicide différent, sans perdre la face. [https://youtu.be/hILDiB_b2_w](https://youtu.be/hILDiB_b2_w) [https://seppuku-paris.bandcamp.com/](https://seppuku-paris.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/seppukuparis](https://www.facebook.com/seppukuparis) + KAEL ET LES REMORDS – pop (Marseille) Premier concert après un premier EP sorti à la rentrée. “Des chansons directes en français, bien carrées” – Renaud Sachet “Pogy et les Kéfars en moins punk” – Louise Riou [https://coeursurtoi.bandcamp.com/album/diagnostic](https://coeursurtoi.bandcamp.com/album/diagnostic) + DJ set

5€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T21:00:00 2021-12-04T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille