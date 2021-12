Sepik : projection-discussion avec Christian Kaufmann, Philippe Peltier, et Markus Schindlbeck INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 15 mars 2022, Paris.

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 15 mars 2022 à 17:30

Cette séance présentera une série de projections de films ethnographiques tournés dans la région du Sepik, suivie d’une discussion en présence des réalisateurs et commissaires de l’exposition _Sepik, arts de Papouasie- Nouvelle-Guinée_ présentée au musée du quai Branly-Jacques Chirac (2015-2016): Philippe Peltier, ancien responsable de l’unité patrimoniale Océanie Insulinde au musée du quai Branly-Jacques Chirac ; Markus Schindlbeck, ancien responsable du département du Pacifique Sud, musée d’ethnologie, Berlin ; Christian Kaufmann, ancien responsable de la collection Océanie, Musée des Cultures, Bâle. Cette séance abordera la question de l’art dans une perspective décentrée de son acception occidentale. **Intervenants** Christian Kaufmann (conservateur honoraire du patrimoine), Philippe Peltier (conservateur honoraire du patrimoine), Markus Schindlbeck (conservateur honoraire du patrimoine) _____ **À propos d’INHALab :** Afin de privilégier et soutenir la jeune recherche, l’Institut national d’histoire de l’art invite chaque année un collectif de chercheurs à proposer un projet scientifique créatif dans un domaine se rapportant à l’histoire de l’art. Le collectif CASOAR est le septième collectif de jeunes chercheurs à être accueilli dans le cadre d’INHALab. **À propos de CASOAR :** CASOAR – Cabinet Atypique de la Société des Océanophiles Amateurs de Rocambolesque – est, à l’origine, un blog créé en 2017 dédié à l’histoire, aux arts, à l’anthropologie et aux actualités d’Océanie. Il se destine à un public varié, novice ou connaisseur de cette région du monde. En 2019, CASOAR l’Association est née, ce qui a permis d’agrandir ses activités. Depuis, l’association a réalisé plusieurs missions pour le monde muséal, du marché de l’art, et celui de la recherche. En avril 2020, CASOAR s’est aussi essayé à un nouveau médium, celui du podcast, avec WAVES | le podcast de Casoar. La résidence INHALab est l’occasion de poursuivre son projet Collecter les mémoires – Arts, Archéologie et Anthropologie de l’Océanie. Il vise à recueillir les paroles et les mémoires de leurs prédécesseurs et prédécesseuses : anthropologues, professionnels des musées, marchands, collectionneurs et archéologues, afin de les rassembler dans un ouvrage contribuant à l’historiographie de ces mondes qui cherchent à mieux connaître l’Océanie, ses arts et ses cultures. Afin de faire découvrir aux publics de l’INHA leurs recherches et le continent océanien, CASOAR propose un séminaire d’introduction à la recherche océaniste, des séances de cinéma, ainsi qu’une bibliographie sélective sur l’Océanie disponible en salle Labrouste. **Porteurs du projet** Marion Bertin (université d’Avignon, Centre Norbert Elias), Clémentine Débrosse (université d’East Anglia, Norwich), Camille Graindorge (École du Louvre), Enzo Hamel (université d’East Anglia, Norwich), Soizic Le Cornec (École du Louvre), Morgane Martin (Haute École ARC (HE-ARC), Neuchâtel), Garance Nyssen (université Paris Nanterre), Elsa Spigolon (galerie Serge Schoffel – Art Premier, Bruxelles).

Projection-discussion

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris



