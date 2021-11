Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Sepctacle de sensibilisation aux écrans Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Sepctacle de sensibilisation aux écrans Sainte-Foy-la-Grande, 19 novembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Sepctacle de sensibilisation aux écrans Sainte-Foy-la-Grande

2021-11-19 – 2021-11-19

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Dans le cadre des « 10 jours sans écrans », le Centre Socio Culturel de la CDC a mené auprès des écoles, diverses actions. La CDC, le CISPD et le PIAF vous propose Vendredi 19 Novembre à 19h, à la salle clarisse Brian, 33220 SAINTE FOY LA GRANDE un spectacle de la compagnie Fenêtre sûr : « Le monde perdu de l’écran total ». Synopsis :

Un drôle d’explorateur, un autochtone étrangement connecté, un sorcier des plus mystérieux… Le monde perdu que s’apprête à découvrir Augusto l’explorateur n’est pas perdu pour tout le monde. D’où viennent ces petites boites lumineuses qui ont investi l’univers de Vendrétavi.

Sa tribu a-t-elle perdu son âme en gagnant la tranquillité ? A-t-elle oublié les raisons de son existence en s’accrochant à ses amulettes multifonctions ? Quel jeu joue le sorcier … ?

