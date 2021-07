Tours CEFIM - L'école du web et des réseaux Indre-et-Loire, Tours SEP 4 RULE#1TOURS : La 1ère LAN de Tours sur le jeu Rocket League CEFIM – L’école du web et des réseaux Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

le samedi 4 septembre à 10:00

**1er tournoi ouvert au public sur le jeu Rocket League, arrive à Tours en partenariat avec Société Générale, LDLC et Cultura !** **TOURNOI** ———– -> Un tournoi esport 2V2 ->800€ de Cash prize et plus de 3000€ de lots à remporter -> Ouvert au public avec Foodtruck, animations rétrogaming/VR, conférence sur les métiers de l’Esport et challenges caritatifs prévus tout au long de la journée. ->Retransmis en intégralité sur Twitch avec au cast Prawny et Allan00z. -> Qualifier en ligne le mercredi 25 août pour accéder aux phases finales qui auront lieu le samedi 4 septembre sur place en LAN à Tours. -> Inscriptions joueurs & public 100% GRATUITES: [www.tours-esport.fr](http://www.tours-esport.fr) ATTENTION : fin des inscriptions joueurs : Lundi 23 août 2021 à 23h59. **ANIMATIONS** ————– ### Initiation réalité virtuelle Venez essayer un casque de VR et découvrez un monde virtuel unique. Au programme : Beat Saber, RollerCoaster et chasse aux zombies ! Un challenge caritatif sur Beat Saber aura lieu à 15h pour tenter de faire grimper la cagnotte de l’association ‘Dessine moi la High Tech’ ! ### Bornes d’arcade Des bornes d’arcade en libre accès tout au long de la journée ! L’occasion idéale pour défier ses amis sur de nombreux jeux : Pac-Man, Street-Fighter et Metal Slug. ### Rétrogaming Challengez vos amis sur l’une des quatre consoles rétro mise à disposition ! NES, Nintendo 64, Mégadrive et Dreamcast : découvrez ou redécouvrez les jeux de votre enfance. ### Conférence autour de l’esport Une conférence avec la présence exceptionnelle de Vincent Marty (Directeur France de ESL) débutera à 14h00. L’occasion de poser toutes vos questions à l’un des acteurs majeurs de l’esport en France. ### Rocket league Des PC mis à disposition tout au long de la journée pour découvrir le jeu phare de notre événement ! ### Pit Stop Challenge Une voiture de course des NASCAR Whelen Euro Series sera présente devant l’entrée. Vous aurez la chance de pouvoir monter à bord et de vous y faire photographier. Un pit stop challenge (montage et démontage chronométré d’une roue) sera mis en place entre 12h et 14h ! Contribuer à la cagnotte ‘Dessine Moi La High Tech’ en complétant le challenge ! ### Combat de sabres laser Un show animé par le club d’escrime de Monts. Assistez à une chorégraphie de combat de sabre laser et participez à une initiation inédite !

GRATUIT / SUR INSCRIPTION

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00

