« Seoul Arts Center on Screen », projections de spectacles Centre Cuturel Coréen, 16 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 19h à 20h15

Le mercredi 17 novembre 2021

de 19h à 20h15

Le jeudi 18 novembre 2021

de 19h à 20h15

gratuit

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 novembre à 19h

Le projet « Seoul Arts Center on Screen » a pour but de réaliser des films sur les concerts et spectacles majeurs soutenus par le Ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Seoul Arts Center, haut lieu des arts de la capitale coréenne. Ces spectacles de grande qualité sont filmés et captés dans les meilleures conditions techniques pour pouvoir être montrés à l’écran au grand public et continuer à exister.

Mardi 16 novembre, 19h

« Snap », spectacle musical de magie

Véritable ode au monde de la magie, « Snap » est un spectacle haut en couleurs qui a déjà ravi le coeur des petits et des grands. Une galerie de personnages variés – l’Alchimiste, le Rêveur, le Fleuriste ou encore les Joueurs de tours… – communique avec le public par le biais du langage de la magie et de l’illusion au travers de tours tous plus époustouflants les uns que les autres.

Des prestidigitateurs aux pouvoirs magiques étonnants découvrent un jour une porte verrouillée, qu’ils ouvrent grâce à leurs dons. Ils entrent alors dans un monde où les illusions prennent vie, dans lequel le métal devient sable fin, les lumières brillent d’un halo féerique… En maniant habilement l’art de l’illusion, la lumière et la technologie moderne, sept magiciens font ainsi montre de leur grande habileté et prestance scénique.

Ce spectacle plein de fantaisie a déjà séduit de nombreux spectateurs en Corée et également à l’étranger (notamment à Broadway), et son succès a été récompensé par de nombreuses distinctions : Prix du meilleur spectacle de magie lors du Festival Edinburgh Fringe, Prix de la meilleure production aux Asian Arts Awards, etc…

Mercredi 17 novembre, 19h

« La Bayadère » / Universal Ballet

« La Bayadère », interprétée par la compagnie Universal Ballet, est un ballet en trois actes et sept tableaux chorégraphiés par Marius Petipa sur une musique de Léon Minkus. Sa création a eu lieu le 23 janvier 1877 au Théâtre Bolchoï Kamenny de Saint-Pétersbourg.

L’histoire puissante du noble guerrier Solor et de la danseuse du temple Nikiya fait de « La Bayadère » l’un des grands classiques du répertoire du ballet. Un amour impossible, des airs d’Orient, une chorégraphie grandiose, tous les ingrédients sont là pour ensorceler les spectateurs quel que soit leur âge. Oeuvre phare de Marius Petipa, ce ballet est un bijou du répertoire prisé par toutes les grandes compagnies du monde.

Créé en 1984 à Séoul, l’Universal Ballet est une compagnie d’excellence qui rassemble des danseurs issus de plus de douze pays, asiatiques bien évidemment mais aussi européens et américains. Son répertoire comporte, entre autres, de grands classiques comme « Le Lac des cygnes », « Giselle » ou encore « La Bayadère », que la compagnie a interprété avec beaucoup de succès dans de nombreux pays du monde : États-Unis, Japon, France, Angleterre, Allemagne, Suisse, Hongrie, Autriche, Grèce, Colombie, etc.

Jeudi 18 novembre, 19h

« L’homme qui rit », comédie musicale

Cette comédie musicale – captée en 2018 – s’inspire du roman du même nom publié en 1869 par Victor Hugo. « L’homme qui rit » raconte l’histoire d’un enfant, Gwynplaine, marqué par une cicatrice qui lui donne en permanence l’air de rire affreusement, recueilli avec Dea, jeune fille aveugle, par Ursus, curieux vagabond, philosophe misanthrope trimbalant avec lui un loup. Ensemble, ils vont constituer une compagnie de mimes, jusqu’à ce que l’on reconnaisse, à Londres, en ce jeune homme balafré, un pair du royaume, le baron Clancharlie. Retrouvant sa place à la Chambre des lords, il se fera l’ardent défenseur des humbles et des misérables… C’est là une formidable épopée, mêlant l’idylle, l’apocalypse et la fantaisie, aux images et au vocabulaire éblouissants, oscillant entre l’ombre et la lumière, le bien et le mal, l’ironie et l’humour noir…

Ayant nécessité près de 5 ans de préparation et un budget de production de 13 millions d’euros, cette comédie musicale avec un très beau casting (comprenant notamment le chanteur PARK Kang-hyun dans le rôle de Gwynplaine) a été en Corée l’un des grands succès populaires du genre.

Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement.

Réservation fortement recommandée : https://centreculturelcoreen.mapado.com

La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement.

Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire et d’une pièce d’identité à l’entrée pour tout visiteur. En savoir plus sur les conditions d’obtention du Pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

