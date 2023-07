FÊTE PATRONALE Sentzich Cattenom, 22 juillet 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Des attractions foraines, une soirée dansante sous chapiteau, un grand bal avec la présence de DJ Five, l’élection de miss Sentzich, de la musique… le tout accompagné de restauration et d’une buvette pour reprendre des forces entre deux pas de danse. La fête patronale arrive et va mettre l’ambiance pendant deux jours !. Tout public

Samedi 2023-07-22 18:00:00 fin : 2023-07-22 23:59:00. 0 EUR.

Sentzich rue des Prés

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Fairground attractions, a dance party under a big top, a grand ball with DJ Five, the election of Miss Sentzich, music… all accompanied by food and refreshments to keep you going between two dance steps. The patronal feast is coming up, and it’s going to set the mood for two days!

Atracciones de feria, una fiesta de baile bajo una carpa, un gran baile con DJ Five, la elección de Miss Sentzich, música… todo ello acompañado de comida y refrescos para reponer fuerzas entre dos pasos de baile. Las fiestas patronales están a la vuelta de la esquina y ¡seguro que crean ambiente para los próximos dos días!

Kirmesattraktionen, ein Tanzabend im Festzelt, ein großer Ball mit DJ Five, die Wahl der Miss Sentzich, Musik… und das alles bei Essen und Trinken, damit Sie sich zwischen zwei Tanzschritten stärken können. Das Patronatsfest steht vor der Tür und wird zwei Tage lang für Stimmung sorgen!

Mise à jour le 2023-07-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS